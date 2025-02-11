Практика судов
  1. В Украине

Во время прохождения ВЛК будут работать электронные очереди – пока в тестовом режиме

20:06, 11 февраля 2025
В ОП заявили, что вскоре ВЛК начнут использовать электронные очереди.
Во время прохождения ВЛК будут работать электронные очереди – пока в тестовом режиме
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместительница руководителя Офиса Президента Ирина Верещук анонсировала введение электронных очередей при прохождении военно-врачебных комиссий.

«Сегодня провели очередную межведомственную рабочую встречу по реформе ВЛК. Вскоре ВЛК начнут использовать электронные очереди. Пока в тестовом режиме», – сообщила она.

По словам Верещук, на этой неделе она планирует посетить несколько ВЛК, чтобы «лично пообщаться там с людьми».

«Наша цель – кардинально снизить очереди и увеличить скорость», - пояснила представительница ОП.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны заявили, что только 25% ограниченно пригодных к военной службе повторно прошли ВЛК до 5 февраля.

По словам народного депутата Украины Егора Чернева, законопроект о продлении срока до 5 июня уже готов и будет рассмотрен в ближайшие недели.

«Закон будет проголосован… Я в этом уверен», – указал депутат.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

В то же время, заместительница главы Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя ОП заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Минобороны ВВК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет жаловаться из-за заморозки некоторых программ USAID

Президент Владимир Зеленский не считает целесообразным жаловаться на приостановку действия программ USAID.

В Украине будет создан новый Специализированный административный суд — Комитет рекомендовал принять закон в целом

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять в целом закон о Специализированном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде.

Конкурс в апелляционные суды – в ВККС считают, что конкурс продлится еще очень долго

По расчетам ВККС, в 2025 году апелляционные суды, вероятно, еще не получат новых судей.

IQ-тестирование по-новому – тестирование судей на уровень когнитивных способностей для ВККС будет проводить новая компания

Новая компания раньше работала для НАПК, а флешка с тестовыми вопросами и правильными ответами на них будет храниться в кабинете главы ВККС.

Верховная Рада провалила законопроект о передаче данных о кредитах граждан за границу – его направили на всенародное обсуждение

Поскольку предложения принять или вернуть назад субъекту законодательной инициативы не набрали голоса, депутаты решили направить этот законопроект на всенародное обсуждение.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео