В Минобороны заявили, что только 25% ограниченно пригодных к военной службе повторно прошли ВЛК

В настоящее время, согласно действующему законодательству, все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти медосмотр до 4 февраля включительно.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», новым крайним сроком повторного прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно пригодными к военной службе гражданами Украины предлагается установить 5 июня 2025 года.

В Министерстве обороны указывают, что соответствующий законопроект сейчас готовится к рассмотрению. Документ вносит изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту».

Военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, будут обязаны самостоятельно обратиться в территориальный центр комплектования или через электронный кабинет призывника получить направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра.

Несоблюдение или несвоевременное выполнение новой нормы будет квалифицировано как административное правонарушение, пишут в Минобороны.

В то же время в Минобороны отмечают, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, все ограниченно пригодные к военной службе должны повторно пройти медосмотр до 4 февраля включительно. Однако по состоянию на данный момент это смогли сделать только 25% из них.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

В то же время, заместительница главы Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя ОП заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

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