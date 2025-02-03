У Міноборони заявили, що лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК

Наразі, згідно з чинним законодавством, всі обмежено придатні до військової служби мають повторно пройти медогляд до 4 лютого включно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», новим крайнім терміном повторного проходження військово-лікарської комісії обмежено придатними до військової служби громадянами України пропонується встановити 5 червня 2025 року.

У Міністерстві оборони вказують, що відповідний законопроєкт зараз готується до розгляду. Документ вносить зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист».

Військовозобов’язані, визнані обмежено придатними, будуть зобовʼязані самостійно звернутися до територіального центру комплектування або через електронний кабінет призовника отримати направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Невиконання або несвоєчасне виконання нової норми буде кваліфіковано як адміністративне правопорушення, пишуть у Міноборони.

Водночас у Міноборони зауважують, що наразі, згідно з чинним законодавством, всі обмежено придатні до військової служби мають повторно пройти медогляд до 4 лютого включно. Однак станом на зараз це змогли зробити лише 25% з них.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що заступниця керівника ОП заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

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