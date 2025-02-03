В Укренерго пояснили причину, чому запровадили аварійні відключення світла на Київщині та у низці областей

9 областей зіткнулися з аварійними відключеннями світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, 3 лютого в кількох областях України запровадили екстренні відключення світла та пояснили це перевантеженням мережі. В Укренерго дали офіційне роз’яснення ситуації із відключеннями світла.

Зазначається, що внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення.

Також на відключення світла вплинула погода — 3 лютого в Україні похолоднішало, в деяких регіонах сніжить.

Енергетики закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно до 22:00.

У компанії нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись", - наголосили в Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.