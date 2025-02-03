В Укрэнерго объяснили причину, почему ввели аварийные отключения света в Киевской области и в ряде областей

Как мы писали, 3 февраля в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света и объяснили это перегрузкой сети. В Укрэнерго дали официальное разъяснение ситуации с отключениями света.
Отмечается, что в результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи – в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.
Также на отключение света повлияла и погода — 3 февраля в Украине стало холоднее, в некоторых регионах снег.
Энергетики призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.
В компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Ситуация в энергосистеме может изменяться", - подчеркнули в Укрэнерго.
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