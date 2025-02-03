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В Укрэнерго объяснили причину, почему ввели аварийные отключения света в Киевской области и в ряде областей

10:24, 3 февраля 2025
9 областей столкнулись с аварийными отключениями света.
В Укрэнерго объяснили причину, почему ввели аварийные отключения света в Киевской области и в ряде областей
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Как мы писали, 3 февраля в нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света и объяснили это перегрузкой сети. В Укрэнерго дали официальное разъяснение ситуации с отключениями света.

Отмечается, что в результате ракетно-дроновых обстрелов объектов генерации и повреждения врагом сетей системы передачи –  в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской (частично), Черкасской (частично) и Киевской (частично) областях были применены аварийные отключения.

Также на отключение света повлияла и погода — 3 февраля в Украине стало холоднее, в некоторых регионах снег.

Энергетики призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно до 22:00.

В компании напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Ситуация в энергосистеме может изменяться", - подчеркнули в Укрэнерго.

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