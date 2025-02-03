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DeepSeek против ChatGPT: почему европейские компании выбирают китайский ИИ

11:00, 3 февраля 2025
Китайский чат-бот DeepSeek бросил вызов ChatGPT, предлагая более низкую стоимость.
DeepSeek против ChatGPT: почему европейские компании выбирают китайский ИИ
Фото: El Nuevo Día
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Руководитель немецкого стартапа Novo AI Гемант Мандапати стал одним из первых, кто перешел с ChatGPT на китайскую модель DeepSeek. Как сообщает Reuters, новый игрок на рынке искусственного интеллекта меняет отрасль, предлагая компаниям доступ к технологии по значительно более низкой цене.

«Я получил предложение от DeepSeek, которое было в пять раз ниже их реальных цен. Я экономлю много денег, а пользователи не видят никакой разницы», - отметил Мандапати.

Европейские стартапы, которые отстают от американских конкурентов из-за ограниченного финансирования, видят в DeepSeek шанс на развитие. По данным PitchBook, в 2024 году американские инвесторы вложили почти $100 млрд в компании по искусственному интеллекту, тогда как в Европе эта сумма составила всего $15,8 млрд.

Эксперты считают, что появление DeepSeek может стимулировать конкурентов к совершенствованию моделей и снижению цен.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Нидерландская служба защиты конфиденциальности (AP) вслед за французской начнет расследование по практике сбора данных китайским чат-ботом DeepSeek.

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Китай ChatGPT ИИ DeepSeek

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