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Украина отстояла решение арбитражного трибунала в ее пользу в судах Швеции по делу по иску акционеров «Укрнафты»

10:13, 3 февраля 2025
Апелляционный суд в Стокгольме вынес решение в пользу Украины, отклонив апелляцию трех кипрских компаний по отмене арбитражного решения по делу «Укрнафты» от 4 февраля 2021 года.
Украина отстояла решение арбитражного трибунала в ее пользу в судах Швеции по делу по иску акционеров «Укрнафты»
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Апелляционный суд в Стокгольме подтвердил победу Украины по арбитражному делу по иску акционеров "Укрнафты", сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Так, 31 января Апелляционный суд Свеа (Стокгольм) отказал в удовлетворении заявлений компаний «Littop EnterprisesLimited», «Bordo Management Limited» и «BridgemontVentures Limited», требовавших отмены арбитражного решения по делу «Укрнефти».

Решение арбитражного трибунала от 4 февраля 2021 года, принятое в пользу Украины, осталось в силе, что стало очередной победой государства в международном судебном споре.

Кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management  Limited та Bridgemont Ventures Limited (далі разом – позивачі), які сукупно володіють 40,1009% акцій  ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

«За результатом розгляду позовних вимог позивачів арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа», – зазначила Віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

- відбір газу НАК «Нафтогаз України» з газосховищ «Укрнафти» за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

- невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

- підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

- законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

За рішенням суду, позивачі зобов'язані відшкодувати Україні:

  • витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари США та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.

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суд Украина

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