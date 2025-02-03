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Україна відстояла рішення арбітражного трибуналу на її користь в судах Швеції у справі за позовом акціонерів «Укрнафти»

10:13, 3 лютого 2025
Апеляційний суд в Стокгольмі виніс рішення на користь України, відхиливши апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі «Укрнафти» від 4 лютого 2021 року.
Україна відстояла рішення арбітражного трибуналу на її користь в судах Швеції у справі за позовом акціонерів «Укрнафти»
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Апеляційний суд в Стокгольмі підтвердив перемогу України в арбітражній справі за позовом акціонерів «Укрнафти», повідомили у Міністерстві юстиції України.

Так, 31 січня Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) відмовив у задоволенні заяви компаній «Littop EnterprisesLimited», «Bordo Management Limited» та «BridgemontVentures Limited», які вимагали скасування арбітражного рішення у справі «Укрнафти».

Рішення арбітражного трибуналу від 4 лютого 2021 року, ухвалене на користь України, залишилося в силі, що стало черговою перемогою держави у міжнародній судовій суперечці.

Кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management  Limited та Bridgemont Ventures Limited (далі разом – позивачі), які сукупно володіють 40,1009% акцій  ПАТ «Укрнафта», у 2015 році ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації у розмірі понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

«За результатом розгляду позовних вимог позивачів арбітражний трибунал погодився із позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа», – зазначила Віце-прем’єр міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

Претензії позивачів базувалися на кількох ключових аспектах:

- відбір газу НАК «Нафтогаз України» з газосховищ «Укрнафти» за заниженими цінами або безоплатно для потреб населення;

- невиконання рішень українських судів щодо повернення відібраного газу;

- підвищення ставки рентної плати за користування надрами;

- законодавчі зміни щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів акціонерних товариств.

Суд погодився з ключовим аргументом України про те, що позивачі не здійснили фактичного внеску до статутного капіталу ПАТ «Укрнафта», а отже, не зробили інвестицію відповідно до Договору до Енергетичної Хартії та не мали права на подання арбітражного позову.

За рішенням суду, позивачі зобов'язані відшкодувати Україні:

  • витрати на арбітражне провадження: 18 927 177,62 доларів США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо юрисдикційного провадження): 2 669 131 долар США, а також відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки, починаючи з 31 січня 2025 року і до моменту сплати.
  • судові витрати у справі (щодо провадження по судовим витратам): 549 674 долари США та 2 800 шведських крон плюс відсотки відповідно до статті 6 Закону Швеції про відсотки з 31 січня 2025 року до моменту сплати.

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