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Суд відмовив військовослужбовцю у задоволенні заяви про призначення його опікуном недієздатного брата

11:18, 3 лютого 2025
Суд звернув увагу на те, що питання призначення опікуна виникло не після смерті попереднього опікуна , а одразу після призову заявника на військову службу.
Суд відмовив військовослужбовцю у задоволенні заяви про призначення його опікуном недієздатного брата
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До суду з проханням призначити його опікуном недієздатного рідного брата звернувся 38-річний житель Кам’янець-Подільського району. Пояснив, що за рішенням суду братом опікувався батько, який торік помер. Орган опіки та піклування надав висновок, що опікуном недієздатного натомість доцільно призначити його, заявника. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Новоушицький районний суд Хмельницької області встановив, що 46-річний брат заявника має інвалідність І групи з дитинства, у 2013 році рішенням суду був визнаний недієздатним, над ним було встановлено опіку й опікуном призначено батька. У липні 2024 року батько помер.

Мати, відповідно до висновку ЛКК, не може виконувати обов’язки опікуна за станом здоров’я. У сім’ї п’ятеро дітей. Двоє з яких, зі слів матері, перебувають за кордоном. За висновком органу опіки та піклування, опікуном недієздатного слід призначити його молодшого брата – заявника.

Суд звернув увагу, що орган опіки і піклування прийняв рішення про доцільність призначення заявника опікуном над недієздатним братом попри відсутність документів, визначених п. 3.3 Правил опіки та піклування, зокрема довідки про стан здоров'я майбутнього опікуна й акту перевірки умов його життя. У поданні виконкому селищної ради про призначення опікуна не обґрунтовано, чому саме цього брата, а не двох інших чи сестру, слід призначити опікуном.

Окрім того, як з’ясував суд, з 11 жовтня 2024 року заявник мобілізований та проходить військову службу. Ця обставина унеможливлює фактичне виконання обов’язків опікуна. Тому реалізація його права бути опікуном брата можлива лише за умови звільнення з військової служби.

Також суд звернув увагу на те, що питання призначення опікуна виникло не після смерті попереднього опікуна – у липні 2024 року, а одразу після призову заявника на військову службу – у жовтні 2024 року.

Відтак – вирішив відмовити у задоволенні заяви про призначення опікуна недієздатній особі. Наразі обов’язки опіки над недієздатним братом заявника суд поклав на виконавчий комітет Новоушицької селищної ради як орган опіки і піклування.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене до апеляційного суду.

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