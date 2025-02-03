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Що святкують 3 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня

10:22, 3 лютого 2025
3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою.
Що святкують 3 лютого та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У понеділок, 3 лютого, відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою. Це неофіційне свято, яке закликає людей утримуватися від лайливих слів та формувати більш ввічливу й толерантну комунікацію.

Ще 3 лютого Всесвітній день вільного кохання. Це неофіційне свято, яке підкреслює свободу у виборі стосунків, відкритість до різних форматів любові та відмову від соціальних стереотипів. 

Також в Україні і світі святкують Міжнародний день золотистого ретрівера. Це свято створене, щоб вшанувати одну з найпопулярніших порід собак у світі—золотистого ретрівера, відомого своєю доброзичливістю, відданістю та розумом.

Крім цього, в цей день святкують День лікарки (жінки-лікаря). Це свято присвячене жінкам у медицині та їхньому внеску у розвиток науки, лікування та охорону здоров’я.

Віряни вшановують пам'ять святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. 

Пам’ятні події, які сталися 3 лютого:

  • 1913 — Набрала чинності Шістнадцята поправка до Конституції США, що дозволила Конгресу встановлювати федеральні податки на доходи;
  • 1921 — У Тарнові (Польща) почала роботу "Рада республіки" — тимчасовий український уряд у вигнанні;
  • 1926 — У Чехословаччині чеська мова стала офіційною мовою країни;
  • 1929 — Завершився Перший конгрес Українських націоналістів (28 січня — 3 лютого) у Відні, де створено Організацію українських націоналістів, головою проводу якої було обрано Євгена Коновальця;
  • 1930 — В Індії вперше членом місцевої ради став представник касти недоторканних;
  • 1940 — У Вінніпегу створений Комітет українців Канади;
  • 1954 — Мешканці Сіднея зустрічали в порту британську королеву Єлизавету II. Британський монарх вперше ступив на австралійську землю;
  • 1956 — Відповідно до вказівок директивних органів, Міністерство культури УРСР здійснило ряд заходів із вилучення з фондів музеїв УРСР експонатів та документів, які відображають діяльність різних "антирадянських контрреволюційних організацій, портретів окремих буржуазно-націоналістичних діячів дореволюційної Росії, панської Польщі, Австро-Угорщини" та інших;
  • 1962 — Уряд США запровадив ембарго на торгівлю з Кубою;
  • 1969 — У Каїрі на Палестинському національному конгресі новим лідером Організації визволення Палестини обрано Ясіра Арафата — засновника і голову терористичної організації ФАТХ;
  • 1977 — Полковник Менгісту Хайле Маріам став одноосібним правителем Ефіопії після вбивства восьми членів панівної Військової ради;
  • 1981 — Гро Харлем Брундтланд стала першою у світі жінкою — прем'єр-міністром, очоливши уряд Норвегії;
  • 1986 — Папа Римський Іван Павло II зустрівся в Калькутті з матір'ю Терезою;
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною;
  • 1994 — Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі Договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1);
  • 1995 — Перші військові навчання НАТО на території колишньої НДР
  • 2005 — Найдорожча у світі газета вийшла друком в Китаї. Спеціальний випуск "Economic Daily" в місті Шеньчжень був надрукований на золотому папері (вартість одного екземпляра газети становила 8000 доларів США);
  • 2009 — Закінчився процес "Румунія проти України" у Міжнародному суді в Гаазі щодо статусу українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор'ї. Зміїний визнано саме островом, як на тому наполягала Україна (а не скелею, як доводили румуни), однак переважну частину спірної ВЕЗ віддано Румунії;
  • 2010 — Скульптура роботи швейцарського майстра Альберто Джакометті "Людина, що крокує" ("L'homme qui marche") була продана на аукціоні Sotheby's за рекордну суму в 65 мільйонів фунтів (104,3 мільйона доларів);
  • 2011 — Організація "Репортери без кордонів" заявила, що у рейтингу свободи слова "Репортерів без кордонів" Україна за рік президентства Януковича знизилась на 42 позиції та займає 131-е місце — після Іраку;
  • 2014 — Під час Революції гідності в Києві ветерани-афганці та "Правий сектор" провели власні переговори з МВС та СБУ про звільнення заарештованих на підставі ухваленого закону про амністію. Апеляційний суд відпустив іще 8 затриманих на Грушевського. Комендант Євромайдану підтвердив, що майданівці готові звільнити частину вулиці Грушевського, зокрема якщо їхніх побратимів силовики випустять з-під арешту. Вночі у столиці спалахнули 4 автівки;
  • 2015 — Італійський юрист і політик Серджо Матарелла обраний президентом Італії;
  • 2021 — Указом Президента введено в дію рішення РНБО, персональні економічні санкції та обмеження проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, заблоковано телеканали 112, ЗІК та Newsone.

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