Что празднуют 3 февраля и какие памятные события произошли в этот день

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

В понедельник, 3 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Это неофициальный праздник, призывающий людей воздерживаться от бранных слов и формировать более вежливую и толерантную коммуникацию.

Еще 3 февраля – Всемирный день свободной любви. Это неофициальный праздник, подчеркивающий свободу в выборе отношений, открытость к разным форматам любви и отказ от социальных стереотипов.

Также в Украине и мире отмечают Международный день золотистого ретривера. Этот праздник создан, чтобы почтить одну из самых популярных пород собак в мире – золотистого ретривера, известного своей доброжелательностью, преданностью и разумом.

Кроме этого, в этот день празднуют День врача (женщины-врача). Этот праздник посвящен женщинам в медицине и их вкладу в развитие науки, лечения и здравоохранения.

Верующие чтят память святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы.

Памятные события, которые произошли 3 февраля:

1913 - Вступила в силу Шестнадцатая поправка к Конституции США, позволившая Конгрессу устанавливать федеральные налоги на доходы;

1921 - В Тарнове (Польша) начала работу "Совет республики" - временное украинское правительство в изгнании;

1926 - В Чехословакии чешский язык стал официальным языком страны;

1929 - Завершился Первый конгресс Украинских националистов (28 января - 3 февраля) в Вене, где создана Организация украинских националистов, председателем провода которой был избран Евгений Коновалец;

1930 - В Индии впервые членом местного совета стал представитель касты неприкасаемых;

1940 - В Виннипеге создан Комитет украинцев Канады;

1954 - Жители Сиднея встречали в порту британскую королеву Елизавету II. Британский монарх впервые ступил на австралийскую землю;

1956 - В соответствии с указаниями директивных органов, Министерство культуры УССР осуществило ряд мероприятий по изъятию из фондов музеев УССР экспонатов и документов, отражающих деятельность различных "антисоветских контрреволюционных организаций, портретов отдельных буржуазно-националистических деятелей дореволюционной России, господской Польши, Австро-Венгрии" и других;

1962 - Правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой;

1969 - В Каире на Палестинском национальном конгрессе новым лидером Организации освобождения Палестины избран Ясир Арафат - основателя и председателя террористической организации ФАТХ;

1977 - Полковник Менгисту Хайле Мариам стал единоличным правителем Эфиопии после убийства восьми членов правящего Военного совета;

1981 - Гро Харлем Брундтланд стала первой в мире женщиной - премьер-министром, возглавив правительство Норвегии;

1986 - Папа Римский Иоанн Павел II встретился в Калькутте с матерью Терезой;

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Турцией;

1994 - Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1);

1995 - Первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР

2005 - Самая дорогая в мире газета вышла в свет в Китае. Специальный выпуск "Economic Daily" в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (стоимость одного экземпляра газеты составляла 8000 долларов США);

2009 - Закончился процесс "Румыния против Украины" в Международном суде в Гааге относительно статуса украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом, как на том настаивала Украина (а не скалой, как доказывали румыны), однако большая часть спорной СЭЗ отдана Румынии;

2010 - Скульптура работы швейцарского мастера Альберто Джакометти "Шагающий человек" ("L'homme qui marche") была продана на аукционе Sotheby's за рекордную сумму в 65 миллионов фунтов (104,3 миллиона долларов);

2011 - Организация "Репортеры без границ" заявила, что в рейтинге свободы слова "Репортеров без границ" Украина за год президентства Януковича снизилась на 42 позиции и занимает 131-е место - после Ирака;

2014 - Во время Революции достоинства в Киеве ветераны-афганцы и "Правый сектор" провели собственные переговоры с МВД и СБУ об освобождении арестованных на основании принятого закона об амнистии. Апелляционный суд отпустил еще 8 задержанных на Грушевского. Комендант Евромайдана подтвердил, что майдановцы готовы освободить часть улицы Грушевского, в том числе если их побратимов силовики выпустят из-под ареста. Ночью в столице вспыхнули 4 автомобиля;

2015 - Итальянский юрист и политик Серджо Матарелла избран президентом Италии;

2021 - Указом Президента введено в действие решение СНБО, персональные экономические санкции и ограничения против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, заблокирован телеканалы 112, ЗИК и Newsone

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