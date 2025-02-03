Суд отказал военнослужащему в удовлетворении заявления о назначении его опекуном недееспособного брата

Суд обратил внимание на то, что вопрос о назначении опекуна возник не после смерти предыдущего опекуна, а сразу после призыва заявителя на военную службу.

В суд с просьбой назначить его опекуном недееспособного брата обратился 38-летний житель Каменец-Подольского района. Объяснил, что по решению суда брат опекал отца, который в прошлом году умер. Орган опеки и попечительства заключил, что опекуном недееспособного вместо этого целесообразно назначить его, заявителя. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области установил, что 46-летний брат заявителя имеет инвалидность І группы с детства, в 2013 году решением суда был признан недееспособным, над ним была установлена ​​опека и опекуном назначен отец. В июле 2024 года отец умер.

Мать, согласно заключению ЛКК, не может исполнять обязанности опекуна по состоянию здоровья. В семье пятеро детей. Двое из которых, по словам матери, находятся за границей. По заключению органа опеки и попечительства, опекуном недееспособного следует назначить его младшего брата – заявителя.

Суд обратил внимание, что орган опеки и попечительства принял решение о целесообразности назначения заявителя опекуном над недееспособным братом, несмотря на отсутствие документов, определенных п. 3.3 Правил опеки и попечительства, в частности, справки о состоянии здоровья будущего опекуна и акте проверки условий его жизни. В представлении исполкома поселкового совета о назначении опекуна не обосновано, почему именно этого брата, а не двух других или сестру, следует назначить опекуном.

Кроме того, как выяснил суд, с 11 октября 2024 года заявитель мобилизован и проходит военную службу. Это обстоятельство делает невозможным фактическое исполнение обязанностей опекуна. Поэтому реализация его права быть опекуном брата возможна только при увольнении с военной службы.

Суд также обратил внимание на то, что вопрос назначения опекуна возник не после смерти предыдущего опекуна – в июле 2024 года, а сразу после призыва заявителя на военную службу – в октябре 2024 года.

Следовательно, решил отказать в удовлетворении заявления о назначении опекуна недееспособному лицу. В настоящее время обязанности опеки над недееспособным братом заявителя суд возложил на исполнительный комитет Новоушицкого поселкового совета как орган опеки и попечительства.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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