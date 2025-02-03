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DeepSeek проти ChatGPT: чому європейські компанії обирають китайський ШІ

11:00, 3 лютого 2025
Китайський чат-бот DeepSeek кинув виклик ChatGPT, пропонуючи нижчу вартість.
DeepSeek проти ChatGPT: чому європейські компанії обирають китайський ШІ
Фото: El Nuevo Día
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Керівник німецького стартапу Novo AI Гемант Мандапаті став одним із перших, хто перейшов із ChatGPT на китайську модель DeepSeek. Як повідомляє Reuters, новий гравець на ринку штучного інтелекту змінює галузь, пропонуючи компаніям доступ до технології за значно нижчою ціною.

«Я отримав пропозицію від DeepSeek, яка була в п'ять разів нижчою за їхні реальні ціни. Я заощаджую багато грошей, а користувачі не бачать жодної різниці», — зазначив Мандапаті.

Європейські стартапи, які відстають від американських конкурентів через обмежене фінансування, бачать у DeepSeek шанс на розвиток. За даними PitchBook, у 2024 році американські інвестори вклали майже $100 млрд у компанії зі штучного інтелекту, тоді як у Європі ця сума склала лише $15,8 млрд.

Експерти вважають, що поява DeepSeek може стимулювати конкурентів до вдосконалення моделей та зниження цін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», китайський DeepSeek став найпопулярнішим застосунком зі штучним інтелектом у США, випередивши ChatGPT. Після його виходу обвалилися акції Nvidia та інших компаній.

Нагадаємо, раніше Італія заблокувала китайський чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвав китайський DeepSeek тривожним дзвінком для технологій США.

Нідерландська служба захисту конфіденційності (AP) слідом за французькою розпочне розслідування щодо практики збору даних китайським чат-ботом DeepSeek.

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Китай ChatGPT ШІ DeepSeek

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