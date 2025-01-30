ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля – Верещук

В Офисе Президента обсудили изменения к прохождению ВЛК военнообязанными, ранее признанными ограниченно пригодными.

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В Офисе Президента 30 января во время рабочего совещания по вопросам прохождения ВЛК военнообязанными, ранее признанными ограниченно пригодными, с участием представителей Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также главы профильного парламентского комитета Александра Завитневича обсудили изменения, которые предлагается ввести в процесс прохождения ВЛК.

В частности, как отметила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, проговорили необходимость безотлагательного принятия законодательных изменений, по которым:

1) повторное прохождение ВЛК не обязательно для лиц до 25 лет и для тех, кто должным образом признан лицом с инвалидностью;

2) Дедлайн переносится с 5 февраля на 5 июня. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде под номером 12457.

Также стороны обсудили вопрос надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВЛК.

По словам Верущук, есть договоренность, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск. Соответствующая директива будет отправлена ​​по принадлежности.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя ОП заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

Она также указала, что ограниченно пригодные могут проходить ВЛК без получения повестки.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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