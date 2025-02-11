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Під час проходження ВЛК будуть працювати електронні черги – поки що у тестовому режимі

20:06, 11 лютого 2025
В ОП заявили, що невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги.
Під час проходження ВЛК будуть працювати електронні черги – поки що у тестовому режимі
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук анонсувала запровадження електронних черг при проходженні військово-лікарських комісій.

«Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч з реформи ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі», - повідомила вона.

За словами Верещук, цього тижня вона планує відвідати декілька ВЛК, щоб «особисто поспілкуватись там із людьми».

«Наша мета – кардинально зменшити черги та збільшити швидкість», - пояснила представниця ОП.

Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони заявили, що лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК до 5 лютого.

За словами народного депутата України Єгора Чернєва, законопроєкт про продовження терміну до 5 червня вже готовий і буде розглянутий найближчими тижнями.

«Закон буде проголосований… Я в цьому впевнений», - вказав депутат.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що заступниця керівника ОП заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

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Міноборони ВЛК

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