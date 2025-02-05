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У Раді відповіли, коли продовжать термін проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби

14:13, 5 лютого 2025
Лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК до 5 лютого.
У Раді відповіли, коли продовжать термін проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби
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Як писала «Судово-юридична газета», у Міноборони заявили, що лише 25% обмежено придатних до військової служби повторно пройшли ВЛК до 5 лютого.

За словами народного депутата України Єгора Чернєва, законопроєкт про продовження терміну до 5 червня вже готовий і буде розглянутий найближчими тижнями.

«Закон буде проголосований… Я в цьому впевнений», - вказав депутат.

Також він підкреслив, що запрацював «Резерв+», який дозволяє записатися на ВЛК дистанційно.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Водночас, заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що заступниця керівника ОП заявила у телеефірі, що строк проходження військово-лікарської комісії потрібно продовжити щонайменше на три місяці, щоб усі військовозобов'язані, які раніше були визнані обмежено придатними, встигли її пройти.

Посадовиця зауважила, що після обговорення з депутатами, Міноборони, Генштабом було визначено, що потрібно надати ще певний час на проходження ВЛК. Для цього необхідні зміни до законодавства.

«Вирішувати будуть законодавці, але наша позиція – не менше трьох місяців треба дати. Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК – 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти комісію. І є розрахунок пропускної здатності ВЛК», - сказала Верещук.

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Міноборони мобілізація ВЛК військовозобов'язаний

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