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В Раде ответили, когда продлят срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных к военной службе

14:13, 5 февраля 2025
Только 25% ограниченно пригодных к военной службе повторно прошли ВЛК до 5 февраля.
В Раде ответили, когда продлят срок прохождения ВЛК для ограниченно пригодных к военной службе
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны заявили, что только 25% ограниченно пригодных к военной службе повторно прошли ВЛК до 5 февраля.

По словам народного депутата Украины Егора Чернева, законопроект о продлении срока до 5 июня уже готов и будет рассмотрен в ближайшие недели.

«Закон будет проголосован… Я в этом уверен», – указал депутат.

Также он подчеркнул, что заработал «Резерв+», позволяющий записаться на ВЛК дистанционно.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно годных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

В то же время, заместительница главы Офиса Президента Ирина Верещук отметила, что ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВЛК до 5 февраля.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», заместитель руководителя ОП заявила в телеэфире, что срок прохождения военно-врачебной комиссии нужно продлить минимум на три месяца, чтобы все военнообязанные, ранее признанные ограниченно годными, успели ее пройти.

Должностница отметила, что после обсуждения с депутатами, Минобороны, Генштабом было определено, что нужно предоставить еще определенное время на прохождение ВЛК. Для этого необходимы изменения в законодательство.

«Решать будут законодатели, но наша позиция – не менее трех месяцев нужно дать. Мы понимаем, что есть определенное количество ВЛК – 1036. Есть более миллиона человек, которые должны пройти комиссию. И есть расчет пропускной способности ВЛК», – сказала Верещук.

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Минобороны мобилизация ВВК военнообязанный

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