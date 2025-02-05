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Володимир Зеленський пригрозив кадровими рішеннями на тлі цін на ліки в аптеках

21:10, 5 лютого 2025
Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо, наголосив Президент.
Володимир Зеленський пригрозив кадровими рішеннями на тлі цін на ліки в аптеках
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Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових питань на РНБО – окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Зокрема, глава держави наголосив, що треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї і багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки.

«Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність Уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету. Сьогодні я провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато», - зазначив Президент.

За словами Володимира Зеленського, все, що треба зробити, цілком зрозуміло.

«Потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення», - вказав він.

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МОЗ уряд Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Віктор Ляшко РНБО аптека

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