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Без фінансової допомоги партнерів судова реформа в Україні не буде успішною – Денис Маслов

08:10, 12 лютого 2025
У Верховній Раді розповіли, що Україна довірилася міжнародним партнерам в питаннях судової реформи, але тепер виникли проблеми з фінансуванням.
Без фінансової допомоги партнерів судова реформа в Україні не буде успішною – Денис Маслов
Джерело фото: Facebook-сторінка Дениса Маслова
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У процесі реалізації судової реформи, яка вже тривалий час відбувається в Україні, вже скоро можуть виникнути труднощі.

Про це під час роботи конференції «Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного» повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Народний депутат розповів, що у минулі роки в Україні у межах судової реформи було прийнято чимало законів та запроваджено велику кількість процедур.

«Ми рухаємося максимально швидко, але маємо відчувати зустрічний рух з боку наших європейських партнерів. Рух до ЄС – це не одностороння дорога. Ми прийняли низку законів, які стосувалися Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Служби дисциплінарних інспекторів, Конституційного Суду і багато інших. Але потрібно зробити так, щоб всі ці закони ефективно працювали», - зазначив Денис Маслов.

Однак стосовно ефективності дії законів, прийнятих в останні роки в частині судової реформи, відтепер можуть виникнути питання.

«З нашими міжнародними партнерами ми розділили відповідальність за формування органів суддівського врядування. Тепер виникли величезні виклики для інституцій, які забезпечують втілення законодавчих ініціатив», - повідомив Денис Маслов.

Голова Комітету зазначив, що, насамперед, мова йде про виклики «матеріально-технічного характеру».

«В багатьох проектах у нас були залучені міжнародні партнери. Але неочікувано ми зіткнулися з проблемою фінансування різних процесів, які вже набрали обертів. Ми сподіваємося на розуміння зі сторони наших партнерів», - повідомив Денис Маслов.

Нагадаємо, у січні стало відомо про припинення діяльності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке здійснювало фінансування багатьох урядових інституцій в Україні.

У лютому в українському Уряді повідомили про те, що у найближчий час зіткнуться з фінансовими проблемами структури, які задіяні для відбору на посади в органах суддівського врядування та судовій владі.

Також нещодавно стало відомо про те, що виникли труднощі з фінансуванням реформи української прокуратури.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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судова реформа Верховна Рада України

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Без фінансової допомоги партнерів судова реформа в Україні не буде успішною – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Україна довірилася міжнародним партнерам в питаннях судової реформи, але тепер виникли проблеми з фінансуванням.

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