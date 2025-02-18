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В Минобороны озвучили количество обращений после запуска контракта 18-24 в Резерв+

08:52, 18 февраля 2025
С момента запуска в приложении Резерв+ более 10 тысяч граждан обратились для добровольческого годового контракта в ВСУ для 18 - 24-летних.
В Минобороны озвучили количество обращений после запуска контракта 18-24 в Резерв+
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В мобильном приложении Резерв+ зафиксировано более 10 тысяч обращений по заключению добровольного годового контракта в Вооруженных Силах Украины для молодежи в возрасте 18-24 лет.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

«Мы обычно не раскрываем такую ​​служебную информацию, но можем сказать, что в приложении Резерв+ зарегистрировано более 10 тысяч обращений», - отметил он.

Представитель Минобороны также добавил, что подать заявку на подписание такого контракта можно не только через Резерв+, но через сайт 18-24.army.gov.ua или горячую линию Министерства обороны.

Минобороны опубликовало перечень бонусов, которые получат мужчины от 18 до 24 лет за подписание контракта на военную службу.

Ранее «Судебно-юридическая газета» также писала, что право на миллион согласно постановлению имеют военнослужащие, которых уже успели призвать или принять на контракт в возрасте до 25 лет.

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ВСУ военные война контракт Минобороны Резерв+

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