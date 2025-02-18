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Европу посадили за «детский стол» на переговорах о будущем Украины — глава Rheinmetall Армин Паппергер

09:10, 18 февраля 2025
Десятилетия недостаточных инвестиций в обороны привели к тому, что европейцы были как дети, посаженные за отдельный стол, во время дискуссий по поводу будущего Украины.
Европу посадили за «детский стол» на переговорах о будущем Украины — глава Rheinmetall Армин Паппергер
Источник фото: Getty Images
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Руководитель крупнейшего военного подрядчика Германии Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европейские страны остались за «детским столом» в переговорах о будущем Украины спустя десятилетия недостаточных инвестиций в оборону, пишет Financial Times.

Армин Паппергер, занимающий должность исполнительного директора Rheinmetall, считает, что Европа сама виновата в такой ситуации.

«Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами как с детьми», — сказал он Financial Times. «Это было очень удобно для европейцев за последние 30 лет сказать: хорошо, тратьте 1 процент [ВВП на оборону], это хорошо».

Следствием такой позиции, сказал Паппергер, стало то, что европейцы были как дети, посаженные за отдельный стол, во время дискуссий по поводу будущего Украины.

«Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом», - сказал он. «США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом – стало очень ясно, что европейцы – это дети», – добавил он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Согласно официальным данным, между 2021 и 2024 годами общие расходы стран ЕС на оборону выросли более чем на 30% до 326 млрд евро, что составляет около 1,9% ВВП блока.

США хотят, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону до 5 процентов ВВП.

Напомним, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не сдержал слез во время заключительной речи.

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деньги НАТО Европа Украина война

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