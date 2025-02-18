Практика судов
  1. В мире

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и России

09:48, 18 февраля 2025
В Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и РФ.
В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и России
Источник фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и России. Об этом пишет Reuters.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что встреча с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди – это первоначальный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

Представительница Госдепа Темми Брюс, которую цитирует Reuters, сказала, что эта встреча станет продолжением телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Накануне в Эр-Рияд прилетели министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в столице Саудовской Аравии также находится глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ранее член делегации РФ заявил, что уже встречался с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американская телерадиокомпания CNN.

«Я думаю, что обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», – цитируют главу российского фонда прямых инвестиций в медиа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Привлечение к админответственности возможно только при наличии вины лица в совершении админправонарушения, подтвержденной надлежащими доказательствами – апелляционный суд отменил постановление ТЦК

ТЦК подал суду выписку из системы «Оберег» в отношении истца, где от руки написано «данные не обновлены».

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Судьями ВАКС смогут стать только двое участников конкурса – решения ВККС и ОСМЭ

Конкуренции в ходе финальной части конкурса на 15 вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС уже не было.

Макрон позвонил Трампу перед началом неформального саммита европейских лидеров в Елисейском дворце

17 февраля в Париже в Елисейском дворце началась закрытая встреча европейских лидеров относительно позиции и роли Европы в плане Дональда Трампа по завершению войны в Украине.

Обновил данные в Резерв+, сформировал военно-учетный документ в электронной форме, но все равно получил штраф – ШААС признал постановление ТЦК противоправным

Мужчина сформировал электронный военно-учетный документ Резерв+ и пришел в ТЦК по бумажному, но получил штраф 17 тысяч – Шестой апелляционный административный суд признал постановление ТЦК противоправным.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області