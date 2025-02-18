В Эр-Рияде начались переговоры делегаций США и РФ.

Источник фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

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В Саудовской Аравии начались переговоры делегаций США и России. Об этом пишет Reuters.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что встреча с российской делегацией в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди – это первоначальный контакт, который поможет определить готовность Москвы к переговорам.

Представительница Госдепа Темми Брюс, которую цитирует Reuters, сказала, что эта встреча станет продолжением телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Накануне в Эр-Рияд прилетели министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, в столице Саудовской Аравии также находится глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Американскую сторону представляют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Ранее член делегации РФ заявил, что уже встречался с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом пишет американская телерадиокомпания CNN.

«Я думаю, что обещание таково: давайте вести диалог, давайте найдем лучшее решение для наших стран, для других стран, для мирового сообщества», – цитируют главу российского фонда прямых инвестиций в медиа.

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