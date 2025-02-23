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Верховний Суд висловився щодо поважності причин відсутності на роботі через введення воєнного стану

21:20, 23 лютого 2025
Позивачка просила суд визнати незаконним і скасувати наказ відповідача про її звільнення.
Верховний Суд висловився щодо поважності причин відсутності на роботі через введення воєнного стану
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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію щодо розгляду спорів, які виникають із трудових правовідносин. У постанові КЦС ВС від 27 листопада 2024 року у справі № 552/7015/22 суд висловився щодо поважності причин відсутності на роботі через введення в Україні воєнного стану.

У цій справі позивачка просила суд визнати незаконним і скасувати наказ відповідача про її звільнення за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, поновити її на роботі, стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу та відшкодувати моральну шкоду.

Свою відсутність на роботі позивачка не заперечувала, проте вважала, що була відсутня на роботі з поважних причин – через збройну агресію рф проти України, пов’язану із цим небезпеку в м. Харкові та неможливість вчасно прибути до місця роботи із-за кордону.

Суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, відмовив у задоволенні позову, вказуючи на те, що сама по собі обставина введення в Україні воєнного стану не може бути оцінена як поважна причина відсутності позивачки на роботі, оскільки немає обставин індивідуального впливу воєнного стану на факт відсутності позивачки на роботі.

Верховний Суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про законність звільнення позивачки за п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП України, зауваживши, що рішення позивачки як працівниці підприємства перебувати поза межами України в більш безпечному місці є безумовним її правом, але не спростовує факту прогулу, оскільки немає обставин індивідуального впливу воєнного стану на факт її відсутності на роботі.

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Верховний Суд звільнення судова практика воєнний стан КЦС ВС

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