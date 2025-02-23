200 швейцарських миротворців можуть прибути в Україну, але є нюанс

Швейцарія планує відправити 200 миротворців в Україну на 9-12 місяців

Фото: REUTERS

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Швейцарія може направити 200 миротворців в Україну, якщо між Києвом і Москвою буде досягнуто перемир'я. Про це заявив глава збройних сил Швейцарії Томас Зюсслі в інтерв’ю Blick.

За його словами, необхідно розрізняти примус до миру та миротворчість. Швейцарія не бере участі у примусовому забезпеченні миру зі зброєю, але готова допомогти у його підтриманні, якщо Україна, Росія та ООН погодяться на миротворчу місію.

Зюсслі уточнив, що Швейцарія могла б надати 200 солдатів на 9-12 місяців, як це було у Косово, де швейцарці служать у складі контингенту НАТО. При цьому зброя може застосовуватися лише для самооборони.

Водночас він наголосив, що наразі перемир'я немає, як і запиту від ООН, тож питання залишається гіпотетичним.

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