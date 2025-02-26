Польща не відправлятиме солдатів до України, але готова допомогти логістикою, — прем’єр Туск

Польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії, - сказав Дональд Туск.

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Глава польського уряду Дональд Туск сказав, що Польща не буде відправляти до України своїх військових, але готова надати логістичну підтримку миротворчій місії.

«Польські солдати не братимуть безпосередньої участі в миротворчій місії, хоч би як вона називалася, водночас Польща готова забезпечити логістичну допомогу», — сказав він під час відеозвернення в соцмережі Х.

Туск додав, що його країна допомагає з логістикою й зараз, але в разі необхідності готова допомогти «навіть у більшому обсязі».

Раніше ми писали, що Швейцарія може направити 200 миротворців в Україну, якщо між Києвом і Москвою буде досягнуто перемир'я.

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