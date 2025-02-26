Мы не должники, — Владимир Зеленский заверил, что соглашение с США об ископаемых не создает долгов для Украины

В соглашении нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов, - подчеркнул Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США достигли согласия по поводу финального текста соглашения о полезных ископаемых. Главное, по его словам, – отсутствие каких-либо финансовых обязательств, которые делали бы Украину должником. Об этом он сказал на брифинге.

По словам Зеленского, соглашение с Вашингтоном не содержит положений ни о $500 млрд, $350 млрд или $150 млрд долга Украины.

"Конечный вариант соглашения оценивают очень неплохо наши чиновники. Говорят, что он может работать. Конечный вариант полностью я еще не видел, у меня была Ставка. Главные вопросы, которые я поднимал, они там звучат очень неплохо. Команды действительно поработали - и украинцы, и американцы. Главное для меня было, что мы не должники, несмотря на то, что где звучит в медиа. В сделке нет ни 500 млрд долларов долга, ни 350 млрд долларов, ни 150 млрд долларов. Я считал, это было бы несправедливо по отношению к нам", - заявил Владимир Зеленский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада не нашла голосов, чтобы вызвать членов Кабмина для объяснения деталей соглашения о полезных ископаемых.

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