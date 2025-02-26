Как узнать, что уплаченные добровольно страховые взносы зачислены в стаж

Уплаченные взносы после поступления средств на счет Пенсионного фонда учитываются автоматически.

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Если человек уплачивает страховые взносы через веб-портал электронных услуг ПФУ, то уплаченные им взносы после поступления средств на счет Фонда учитываются автоматически. Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Но, указывают там, при желании информацию о зачислении платежа и о количестве дней приобретенного страхового стажа можно проверить в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Для этого нужно сформировать электронную справку ОК-5. На последней странице справки в разделе «Отчетный год» отображается заработная плата для пенсии, рассчитанная с добровольно уплаченного взноса, а также – количество дней приобретенного страхового стажа.

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