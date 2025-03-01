Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що за столом переговорів Україні треба бути сильними.

Фото: foxnews.com

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори про завершення війни відбудуться і в них мають брати участь США, Україна та країни Європи. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

«Україна хоче миру і в будь-якому разі переговори будуть», - сказав Глава держави.

«Я лише сказав, що йдеться про справедливий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними. За столом переговорів повинні бути Україна, США та Європа, а Україна підійде до переговорів сильною», - додав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не прогнозується.

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин.

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