У Лондоні відбудеться саміт щодо України за участю 14 європейських лідерів

Європейські лідери зберуться для обговорення стратегії підтримки України.

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2 березня в Лондоні розпочнеться надзвичайний саміт, на якому зберуться 14 європейських лідерів для обговорення ситуації в Україні. Про це повідомляє BBC.

Основною темою саміту стане не лише подальша допомога Україні, але й визначення того, як Європа повинна реагувати на нову політику Вашингтона. На зустрічі очікуються канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, глава польського уряду Дональд Туск та інші високопосадовці.

Саміт прийматиме британський прем'єр Кір Стармер, який прагне знайти шлях до миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні хоче скликати екстрений саміт між США та Європою після подій у Білому домі.

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