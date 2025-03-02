В Ірпені рятувальники допомогли транспортувати чоловіка вагою понад 250 кг до лікарні

Рятувальники Бучанського району допомогли транспортувати чоловіка з надлишковою вагою до медичного закладу.

Фото: ДСНС

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До Служби порятунку Бучанського району надійшов виклик про необхідність допомоги у транспортуванні чоловіка з надлишковою масою тіла до карети екстреної медичної допомоги в місті Ірпінь на вул. Покровська. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Проблема полягала в тому, що чоловік важив понад 250 кг. Завдяки злагодженим діям рятувальників і використанню спеціальних м'яких медичних нош, хворого вдалося безпечно доставити до карети швидкої допомоги.

Надалі чоловіка було госпіталізовано до Ірпінської центральної міської лікарні для подальшого лікування.

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