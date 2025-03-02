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Роберт Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну перед самітом ЄС

10:41, 2 березня 2025
Прем'єр Словаччини погрожує заблокувати висновки саміту ЄС.
Роберт Фіцо вимагає відновлення транзиту російського газу через Україну перед самітом ЄС
Фото: Getty Images
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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав до ухвалення рішення про відновлення транзиту російського газу через Україну на саміті Європейського Союзу, що відбудеться 6 березня. У разі відсутності такого рішення, він погрожує заблокувати висновки саміту. Про це Фіцо повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Прем'єр повторив, що Словаччина не підтримуватиме Україну «ні фінансово, ні військово» в продовженні війни, і додав, що Київ «ніколи не буде достатньо сильним, щоб вести переговори з позиції військової сили».

Фіцо також виступив із вимогами до формулювань саміту, зокрема, закликавши до «негайного припинення вогню» незалежно від того, чи досягнуто остаточну мирну угоду. Він підкреслив важливість включення в висновки саміту заклику до відновлення транзиту газу через Україну до Словаччини та Західної Європи.

«Словацька Республіка вимагає, щоб в кінці була чітка вимога відновити транзит газу через Україну до Словацької Республіки та Західної Європи. Ситуація абсурдна, газ зі сходу на захід не тече, але Україна погіршує ситуацію в Європі, відбираючи європейський газ. Це російський газ, за який він платить, яким він фінансує російські військові поставки. Неможливо забезпечити конкурентоспроможность Європи, якщо постачання російського газу через Україну не поновлюються. Допомога, яку в різних формах ЄС та Словацька Республіка надають Україні, не може приймати форму квитка в один бік», – заявив Фіцо.

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ЄС Словаччина

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