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Роберт Фицо требует возобновления транзита российского газа через Украину перед саммитом ЕС

10:41, 2 марта 2025
Премьер Словакии угрожает заблокировать выводы саммита ЕС.
Роберт Фицо требует возобновления транзита российского газа через Украину перед саммитом ЕС
Фото: Getty Images
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к принятию решения о возобновлении транзита российского газа через Украину на саммите Европейского Союза, который состоится 6 марта. В случае отсутствия такого решения, он угрожает заблокировать выводы саммита. Об этом Фицо сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер повторил, что Словакия не будет поддерживать Украину «ни финансово, ни военно» в продолжении войны, и добавил, что Киев «никогда не будет достаточно сильным, чтобы вести переговоры с позиции военной силы».

Фицо также выступил с требованиями к формулировкам саммита, в частности, призвав к «немедленному прекращению огня» независимо от того, достигнуто ли окончательное мирное соглашение. Он подчеркнул важность включения в выводы саммита призыва к восстановлению транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу.

«Словацкая Республика требует, чтобы в конце было четкое требование возобновить транзит газа через Украину в Словацкую Республику и Западную Европу. Ситуация абсурдная, газ с востока на запад не течет, но Украина ухудшает ситуацию в Европе, отбирая европейский газ. Это российский газ, за который он платит, которым он финансирует российские военные поставки. Невозможно обеспечить конкурентоспособность Европы, если поставки российского газа через Украину не возобновляются. Помощь, которую в разных формах ЕС и Словацкая Республика предоставляют Украине, не может принимать форму билета в одну сторону», - заявил Фицо.

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ЕС Словакия

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