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Украина готовится к накопительной пенсионной системе – когда начнутся изменения

10:23, 2 марта 2025
Правительство получило на рассмотрение законопроект о накопительной пенсионной системе, далее его ждет поддержка Рады.
Украина готовится к накопительной пенсионной системе – когда начнутся изменения
Фото: social.com.ua
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Кабинет Министров Украины получил на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение накопительной пенсионной системы. После этого документ будет направлен на голосование депутатам Верховной Рады. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

По словам Марчак, пока не известно, когда законопроект попадет на рассмотрение парламента. Она выразила уверенность, что народные депутаты поддержат документ в двух чтениях. Ожидается, что новая пенсионная система заработает не раньше 2026 года.

«Мы убеждены, что на этот законопроект должна быть поддержка», - отметила она.

Заместитель министра пояснила, что законопроект был подготовлен после консультаций с профсоюзами, работодателями и международными экспертами. Благодаря этому в документе были устранены недостатки, а также учтены замечания, которые приводили к задержке предыдущих инициатив.

«Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, из-за которых предыдущие законодательные инициативы тормозили», - подчеркнула Марчак.

Напомним, в Минсоцполитики уверяют, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года. Изменения в пенсионное законодательство украинские власти планируют подать в парламент до конца марта 2025 года. Об этом говорится в Меморандуме по МВФ.

«Органы власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года, с помощью которого они стремятся ввести систему, устойчивую и совместимую с правом ЕС, уменьшить многочисленные специальные пенсионные механизмы и уменьшить правовые риски, связанные с текущей сложной пенсионной системой» - отмечено в документе.

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