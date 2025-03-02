Российские дайверы стали жертвами нападения акул на Филиппинах

Двое российских дайверов стали жертвами акул во время погружения.

Фото: Скришнот

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Филиппинах двое российских дайверов погибли после того, как стали жертвами нападения акул во время погружения возле острова Верде, находящегося к югу от Манилы. Об этом сообщает The Independent.

29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов вместе с двумя коллегами и местным инструктором отправились на подводное погружение, однако во время погружения их отнесло мощным течением в открытое море. Вот тогда один из дайверов стал жертвой акул.

«Российский дайвер был найден в момент атаки акул. Его правая рука была оторвана, а хищники продолжали кружить вокруг», - сообщил представитель филиппинской береговой охраны.

Второго пострадавшего обнаружили в воде без сознания. Врачи попытались оказать ему медицинскую помощь, но, к сожалению, он также погиб от полученных травм.

Этот трагический случай подчеркивает опасность подводных погружений в водах Филиппин, где часто встречаются крупные хищники, такие как акулы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.