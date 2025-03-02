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Кого из украинцев могут депортировать из Германии

09:46, 2 марта 2025
Украинцев, которые нарушают законы Германии, могут депортировать даже несмотря на войну в Украине.
Кого из украинцев могут депортировать из Германии
Фото: uineu.org
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Украинские беженцы, которые находятся в Германии, обязаны соблюдать законы страны, иначе их могут депортировать, даже несмотря на войну в Украине. Об этом сообщает УНИАН.

В целом принцип «non-refoulement», который запрещает высылать человека в страну, где идут боевые действия, действует для украинских беженцев. Однако он не распространяется на тех, кто представляет особую угрозу или грубо нарушил немецкое законодательство.

За что могут депортировать?

Украинцев могут обязать покинуть Германию, если они:

- нелегально пересекли границу или пытались это сделать;

- находятся в стране с просроченной визой или ВНЖ;

- подали поддельные документы;

- признаны виновными в преступлениях, за которые предусмотрено заключение от 1 года;

- входят в террористические организации;

- помогали нелегальным мигрантам попасть в ЕС;

- внесены в реестр нежелательных лиц;

- представляют угрозу национальной безопасности.

Кроме того, если украинец легально въехал в Германию, но не получил подтверждающего документа и не предоставил его миграционной службе, это также может стать основанием для депортации.

Как происходит депортация?

За миграционные вопросы в Германии отвечают два ведомства:

- Ausländerbehörde (региональное управление по делам иностранцев), которое чаще всего принимает решение о депортации;

- BAMF (Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев), которое рассматривает вопросы статуса беженцев.

После принятия решения о депортации человеку приходит официальное уведомление с указанием срока, в течение которого он должен покинуть страну добровольно. Если этого не сделать, к делу привлекают полицию и пограничную службу. В особых случаях возможно задержание нарушителя до 18 месяцев перед принудительной высылкой.

Украинцы, которым отказали в статусе беженца или временной защиты, имеют право обжаловать решение в суде. На время рассмотрения дела они могут легально оставаться в стране.

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