Кого з українців можуть депортувати з Німеччини

Українців, які порушують закони Німеччини, можуть депортувати навіть попри війну в Україні.

Фото: uineu.org

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Українські біженці, які перебувають у Німеччині, зобов’язані дотримуватися законів країни, інакше їх можуть депортувати, навіть попри війну в Україні. Про це повідомляє УНІАН.

Загалом принцип «non-refoulement», який забороняє висилати людину в країну, де тривають бойові дії, діє для українських біженців. Однак він не поширюється на тих, хто становить особливу загрозу або грубо порушив німецьке законодавство.

За що можуть депортувати?

Українців можуть зобов’язати залишити Німеччину, якщо вони:

нелегально перетнули кордон або намагалися це зробити;

перебувають у країні з простроченою візою чи ВНЖ;

подали підроблені документи;

визнані винними у злочинах, за які передбачене ув’язнення від 1 року;

входять до терористичних організацій;

допомагали нелегальним мігрантам потрапити до ЄС;

внесені до реєстру небажаних осіб;

становлять загрозу національній безпеці.

Крім того, якщо українець легально в’їхав до Німеччини, але не отримав підтверджувального документа і не надав його міграційній службі, це також може стати підставою для депортації.

Як відбувається депортація?

За міграційні питання у Німеччині відповідають два відомства:

Ausländerbehörde (регіональне управління у справах іноземців), яке найчастіше ухвалює рішення про депортацію;

BAMF (Федеральне відомство у справах мігрантів і біженців), яке розглядає питання статусу біженців.

Після ухвалення рішення про депортацію людині надходить офіційне повідомлення із зазначенням терміну, протягом якого вона має залишити країну добровільно. Якщо цього не зробити, до справи залучають поліцію та прикордонну службу. В особливих випадках можливе затримання порушника до 18 місяців перед примусовою висилкою.

Українці, яким відмовили у статусі біженця або тимчасового захисту, мають право оскаржити рішення в суді. На час розгляду справи вони можуть легально залишатися в країні.

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