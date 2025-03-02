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У Google закликали співробітників працювати по 60 годин на тиждень

09:28, 2 березня 2025
Співзасновник Google Сергій Брін заявив, щоб лідирувати в ШІ, потрібно працювати щонайменше кожного буднього дня.
У Google закликали співробітників працювати по 60 годин на тиждень
Фото: Readers.ID
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Співзасновник Google Сергій Брін закликав працівників компанії проводити більше часу в офісі та працювати не менше 60 годин на тиждень, щоб посилити конкурентну боротьбу у сфері штучного інтелекту. Про це повідомляє The New York Times.

У внутрішньому повідомленні Брін звернувся до команди, яка працює над флагманськими ШІ-моделями Gemini, наголосивши, що Google має всі шанси стати лідером у створенні загального штучного інтелекту (AGI) – системи, здатної зрівнятися або перевершити людський інтелект. Водночас він зазначив, що це можливо лише за умови підвищення продуктивності.

«Я рекомендую бути в офісі щонайменше кожного буднього дня. 60 годин на тиждень — це ідеальна межа продуктивності», – зазначив Брін.

Хоча його звернення не змінює офіційну політику Google щодо відвідування офісу (нині вона передбачає присутність три дні на тиждень), воно відображає зростаючий тиск у технологічній індустрії на повернення до офлайн-роботи.

Брін також закликав інженерів активніше використовувати власні ШІ-моделі для написання коду, щоб пришвидшити розробку AGI. Водночас він застеріг від перевантаження, визнавши, що надмірна робота може призвести до вигорання.

Заява Бріна прозвучала на тлі загострення конкуренції між Google, OpenAI, Microsoft та Meta у сфері штучного інтелекту. Після запуску ChatGPT у 2022 році Google значно активізував свої зусилля, реорганізував ШІ-підрозділи та інтегрував Gemini у ключові сервіси компанії. У лютому Google представив оновлену модель Gemini 2.0.

Раніше повідомлялося, що Google скорочує штат для зниження витрат задля інвестицій у ШІ.

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Google ШІ

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