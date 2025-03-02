Президент Чехії Петер Павел закликав до створення коаліції за справедливий мир в Україні

Президент Чехії зазначив що мир на умовах агресора – це капітуляція.

Фото: ukrinform

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Президент Чехії Петер Павел заявив про необхідність формування «широкої коаліції» держав для підтримки справедливого миру в Україні.

Про це він написав у соцмережі X, наголосивши, що «мир» на умовах агресора є капітуляцією.

«Мир» на умовах агресора називається капітуляцією і лише заохотить усіх нинішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу», – зазначив Павел.

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