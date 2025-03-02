Президент Чехии Петер Павел призвал к созданию коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии отметил что мир на условиях агрессора – это капитуляция.

Фото: ukrinform

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Президент Чехии Петер Павел заявил о необходимости формирования «широкой коалиции» государств для поддержки справедливого мира в Украине.

Об этом он написал в соцсети X, подчеркнув, что «мир» на условиях агрессора является капитуляцией.

«Мир» на условиях агрессора называется капитуляцией и только поощрит всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу», - отметил Павел.

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