Президент Чехии Петер Павел призвал к созданию коалиции за справедливый мир в Украине

Президент Чехии Петер Павел заявил о необходимости формирования «широкой коалиции» государств для поддержки справедливого мира в Украине.
Об этом он написал в соцсети X, подчеркнув, что «мир» на условиях агрессора является капитуляцией.
«Мир» на условиях агрессора называется капитуляцией и только поощрит всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу», - отметил Павел.
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