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2 марта – какой сегодня праздник и главные события дня

08:51, 2 марта 2025
2 марта отмечают Всемирный день психического здоровья подростков.
2 марта – какой сегодня праздник и главные события дня
Фото: 5.ua
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В воскресенье, 2 марта, отмечают несколько важных дат - это Международный день спасения кошек, День рождения компакт-диска и Всемирный день психического здоровья подростков. Также начинается Неделя еврейской книги.

В православном календаре - день памяти святого священномученика Феодота, епископа Киренейского.

Исторические события этого дня:

1918 - принят первый закон о гражданстве Украины и освобожден Киев от большевиков войсками УНР.

1923 - в США вышел первый номер журнала Time - первого американского еженедельника новостей.

1933 - премьера культового фильма Кинг-Конг.

1943 - Корюковская трагедия: массовое уничтожение 6700 жителей Корюковки нацистскими войсками.

1949 - завершился первый беспосадочный полет вокруг Земли (94 часа на B-50 Superfortress).

1956 - Марокко получило независимость от Франции.

1972 - запуск Пионер-10, первого космического аппарата, достигшего третьей космической скорости и исследовавшего Юпитер.

1983 - на рынке появились первые компакт-диски и CD-проигрыватели.

1993 - создана Академия медицинских наук Украины.

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