Минобороны кодифицировало более 100 образцов вооружения в феврале

90% нового оружия – украинского производства.

Фото: Минобороны

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Министерство обороны Украины в феврале кодифицировало более 100 новых образцов вооружения и военной техники, большинство из которых изготовлены в Украине.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, среди кодифицированной техники - беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы, системы радиоэлектронной борьбы, средства радиационной, химической и биологической защиты, а также автомобильная и авиационная техника.

В целом более 90% нового вооружения - продукция украинского производства. Для сравнения, в феврале прошлого года было кодифицировано около 60 образцов, и только треть из них имела украинское происхождение.

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