Міноборони кодифікувало понад 100 зразків озброєння у лютому

90% нової зброї – українського виробництва.

Фото: Міноборони

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Міністерство оборони України у лютому кодифікувало понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, більшість з яких виготовлені в Україні.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, серед кодифікованої техніки – безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси, системи радіоелектронної боротьби, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також автомобільна та авіаційна техніка.

Загалом понад 90% нового озброєння – продукція українського виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року було кодифіковано близько 60 зразків, і лише третина з них мала українське походження.

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