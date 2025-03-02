Литва виділила 20 млн євро на закупівлю зброї в Україні для ЗСУ

Литва інвестує 20 млн євро в українську оборонку: зброю купуватимуть в України для України.

Фото: Mr.TinDC/Creative Commons

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Литва продовжує підтримувати український оборонно-промисловий комплекс та виділяє щонайменше 20 мільйонів євро на закупівлю озброєння для ЗСУ за принципом «купувати в України для України». Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

У відомстві зазначили, що стратегічна домовленість, досягнута під час зустрічі президентів Литви та України Гітанаса Науседи та Володимира Зеленського, активно реалізовується. Зокрема, країни домовилися про спільне виробництво стратегічних видів озброєння в Литві.

Це питання обговорювали міністр національної оборони Литви Довіле Шакалієне, старший радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін та міністр стратегічної промисловості України Герман Сметанін.

«Литва продовжить інвестувати в українську ОПК, закуповуючи в України для України. На це вже виділено 20 мільйонів. євро, яка продовжуватиме зростати. Проте ми прагнемо до ще тіснішої співпраці - розвитку спільного литовсько-українського виробництва зброї як у Литві, так і в Україні», – наголосила Шакалієне.

Через міркування безпеки Міноборони Литви не розголошує, яке саме озброєння буде закуплене. Найближчим часом представники двох країн проведуть спільні зустрічі для узгодження деталей.

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