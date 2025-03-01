Україна та Велика Британія уклали угоду на £2,6 млрд для підтримки оборонних можливостей

Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

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Україна та Велика Британія підписали угоду про позику на 2,6 млрд фунтів стерлінгів для зміцнення обороноздатності України. Це підтвердило Міністерство фінансів України.

«Україна отримає £2,26 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби. Відповідну угоду сьогодні підписали Міністр фінансів України Сергій Марченко та Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз», - вказали там.

У церемонії підписання, яка відбулась в онлайн форматі, взяли участь Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як пояснюється, кошти є частиною механізму G7 ERA загальним обсягом 50 млрд доларів США. Кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

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