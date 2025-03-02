Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ при продажі квартири

Довідка про відсутність заборгованості за газ може знадобитися для оформлення субсидій, у разі зміни власника або ж продажу чи купівлі нерухомості.

Джерело фото: Ярослав Станчак

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Для оформлення субсидій, у разі зміни власника або ж продажу чи купівлі нерухомості може знадобитися довідка про відсутність заборгованості за газ. Як вказують у газопостачальній компанії «Нафтогаз України», це документ, що підтверджує відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед чинним постачальником.

Як вказується, процес отримання довідки максимально простий. Це можна зробити:

В особистому кабінеті – my.gas.ua

У чат-ботах у Viber та Telegram

В терміналах самообслуговування: Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24.

Особисто звернувшись в найближче партнерське відділення або Центр обслуговування клієнтів ГК «Нафтогаз України» з такими документами:

паспорт або ID-картка; номер ЕІС-коду або особового рахунку.

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