Як отримати довідку про відсутність заборгованості за газ при продажі квартири

Для оформлення субсидій, у разі зміни власника або ж продажу чи купівлі нерухомості може знадобитися довідка про відсутність заборгованості за газ. Як вказують у газопостачальній компанії «Нафтогаз України», це документ, що підтверджує відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед чинним постачальником.
Як вказується, процес отримання довідки максимально простий. Це можна зробити:
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