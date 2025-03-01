Стармер на зустрічі із Зеленським заявив про повну підтримку України Великою Британією

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за організацію саміту 3 березня.

Джерело фото: Toby Melville/Reuters

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У Лондоні 2 березня почалася зустріч Президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера.

Під час зустрічі на Даунінг-стріт Кір Стармер сказав Володимиру Зеленському, що він має «повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві, і ми підтримуємо Україну стільки, скільки це може знадобитися».

Водночас, у резиденції на Даунінг-стріт Володимир Зеленський сказав: «Справді, я бачив багато людей, і хочу подякувати вам, народе Сполученого Королівства, за таку велику підтримку з самого початку цієї війни, дякую вам, вашій команді. І я дуже радий, що Його Величність Король прийняв мою зустріч завтра, і я вдячний вам за те, що ви організували такий чудовий саміт на завтра. І ми в Україні дуже щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів, ми підписали з вами історичний документ».

Джерело фото: Neil Hall/EPA

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