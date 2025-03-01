Стармер на встрече с Зеленским заявил о полной поддержке Украины Великобританией

Владимир Зеленский поблагодарил Кира Стармера за организацию саммита 3 марта.

Источник фото: Toby Melville/Reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лондоне 2 марта началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Во время встречи на Даунинг-стрит Кир Стармер сказал Владимиру Зеленскому, что он имеет «полную поддержку во всем Соединенном Королевстве, и мы поддерживаем Украину столько, сколько это может понадобиться».

В то же время, в резиденции на Даунинг-стрит Владимир Зеленский сказал: «Действительно, я видел много людей, и хочу поблагодарить вас, народ Соединенного Королевства, за такую ​​большую поддержку с самого начала этой войны, спасибо вам, вашей команде. И я очень рад, что Его Величество Король принял мою встречу завтра, и я благодарен вам за то, что вы организовали такой чудесный саммит на завтра. И мы в Украине очень счастливы, что у нас есть такие стратегические партнеры, мы подписали с вами исторический документ».

Источник фото: Neil Hall/EPA

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.