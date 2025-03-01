Президент Польши Дуда призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с США

Анджей Дуда после спора в Вашингтоне призвал Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров из США.

Источник фото: ОПУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Польши Анджей Дуда призвал украинского коллегу Владимира Зеленского вернуться за стол переговоров с США, поскольку не видит никакой другой силы в мире, кроме США, способной остановить российскую агрессию.

«Нужно вернуться за стол переговоров. Президент Зеленский должен сесть за него и договориться о решении, которое сделает Украину безопасной», – говорится в сообщении.

«Вчера был тупик. Я говорил с Зеленским перед его вылетом в Вашингтон на прошлой неделе. Я передал ему, что, по моему мнению, он должен спокойно вести переговоры с президентом Трампом, и вы должны искать соглашение, общее решение», – заявил Дуда.

Он отметил, что были разные попытки положить конец войне, которая началась еще в 2014 году. В 2022 году Россия совершила полномасштабную агрессию, и с тех пор никто не знает, как остановить эту агрессию.

«Президент США Дональд Трамп решил сделать эту попытку. Я не вижу никакой другой силы в мире, кроме США, способной остановить российскую агрессию. Их возможности несравнимы. Я надеюсь, что, по сути, эта политика приведёт к тому, что этому будет положен конец», – заявил Дуда.

По его словам, Польша заботится о мире, «потому что это также наш интерес».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.