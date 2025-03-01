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Генсек НАТО Рютте посоветовал Зеленскому найти способ наладить отношения с Трампом

18:48, 1 марта 2025
Генсек НАТО призвал Владимира Зеленского найти способ возобновить отношения с Дональдом Трампом.
Генсек НАТО Рютте посоветовал Зеленскому найти способ наладить отношения с Трампом
Источник фото: ОПУ
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Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что уже дважды разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским после его встречи со своим коллегой из США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет BBC.

Он отметил, что не может раскрыть много деталей разговора, но сообщил, что указал, что «мы должны уважать» то, что Дональд Трамп уже сделал для Украины.

В частности, Рютте напомнил, что при первой каденции Трампа США разрешили продажу Украине ПТРК Javelin, которые впоследствии сыграли важную роль в сдерживании российской армии на первых этапах полномасштабной войны.

«Мы действительно должны отдать должное роли Трампа», – отметил генсек.

В разговоре с BBC Рютте сказал, что Зеленский должен «найти способ» восстановить свои отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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США НАТО Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский Марк Рютте

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