Практика судів
  1. У світі

Генсек НАТО Рютте порадив Зеленському знайти спосіб налагодити відносини з Трампом

18:48, 1 березня 2025
Генсек НАТО закликав Володимира Зеленського знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом.
Генсек НАТО Рютте порадив Зеленському знайти спосіб налагодити відносини з Трампом
Джерело фото: ОПУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генсек НАТО Марк Рютте заявив сказав, що вже двічі розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі із своїм колегою зі США Дональдом Трампом у Білому дому. Про це пише ВВС.

Він зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але повідомив, що вказав, що «ми повинні поважати» те, що Дональд Трамп вже зробив для України.

Зокрема Рютте нагадав, що за першої каденції Трампа США дозволили продаж Україні ПТРК Javelin, які згодом відіграли важливу роль у стримуванні російської армії на перших етапах повномасштабної війни.

«Ми справді маємо віддати належне ролі Трампа», – зазначив генсек.

У розмові з BBC Рютте сказав, що Зеленський повинен «знайти спосіб» відновити свої стосунки зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США НАТО Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський Марк Рютте

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

НАБУ, БЕБ, ДБР та МТСБУ отримали доступ до Реєстру транспортних засобів МВС

Кабмін додав органи Бюро економічної безпеки, НАБУ і посадовців ДБР до переліку суб’єктів, які мають доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів.

Заклади вищої освіти МВС, СБУ, вищі військові навчальні заклади позбавлять права готувати юристів — Комітет схвалив концепцію реформи

Комітетом схвалена концепція реформування вищої правничої освіти та первинного доступу до правничої професії, яка передбачає заборону підготовки правників в навчальних закладах МВС, СБУ, вищих військових навчальних закладах – далі будуть готувати законопроект.

Рада прийняла закон про визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном

Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної чи неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео