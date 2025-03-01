Генсек НАТО Рютте порадив Зеленському знайти спосіб налагодити відносини з Трампом

Генсек НАТО закликав Володимира Зеленського знайти спосіб відновити відносини з Дональдом Трампом.

Джерело фото: ОПУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генсек НАТО Марк Рютте заявив сказав, що вже двічі розмовляв із Президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі із своїм колегою зі США Дональдом Трампом у Білому дому. Про це пише ВВС.

Він зазначив, що не може розкрити багато деталей розмови, але повідомив, що вказав, що «ми повинні поважати» те, що Дональд Трамп вже зробив для України.

Зокрема Рютте нагадав, що за першої каденції Трампа США дозволили продаж Україні ПТРК Javelin, які згодом відіграли важливу роль у стримуванні російської армії на перших етапах повномасштабної війни.

«Ми справді маємо віддати належне ролі Трампа», – зазначив генсек.

У розмові з BBC Рютте сказав, що Зеленський повинен «знайти спосіб» відновити свої стосунки зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.